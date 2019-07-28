السيسي يوفد مندوبا لسفارة تونس لكتابة كلمة بسجل التعازي في وفاة الرئيس التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريم الديواني أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة لكتابة كلمة بسجل التعازي بالنيابة عن رئيس الجمهورية في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.​

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