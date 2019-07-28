محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريم الديواني أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة لكتابة كلمة بسجل التعازي بالنيابة عن رئيس الجمهورية في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوفد مندوبا لسفارة تونس لكتابة كلمة بسجل التعازي في وفاة الرئيس التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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