عياد: قوافل "البحوث الإسلامية" تختتم عملها في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

اختتمت قوافل التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، إلى محافظات جنوب سيناء، بورسعيد، الإسكندرية، وأسيوط، الجيزة، عملها بعد أن استمرت لمدة أسبوع.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن وعاظ الأزهر انتشروا في مناطق متنوعة من تلك المحافظات وتواصلوا بشكل مباشر مع العديد من المواطنين بمختلف شرائحهم.

وأضاف في بيان له الأحد، أن القوافل تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بانتشار الوعاظ في كل المحافظات والتواصل المستمر مع الناس، مشيرا إلى أن القوافل الخمس التي أطلقت الأسبوع الماضي شارك فيها نحو 52 واعظا من مناطق وعظ مختلفة، ونفذوا عددًا من البرامج التوعوية التي ركزت على قضايا متنوعة تلامس واقع الناس اليومي.

وأضاف عياد أن اللقاءات والندوات التي عقدها أعضاء القوافل استهدفت بشكل كبير شريحة الشباب؛ لدعمهم معنويًا وتنمية الوعي الديني لديهم، وبث الأمل في نفوسهم ليكونوا على وعي كبير بالتحديات التي تستهدف أمن الوطن، وركزت على توعية المواطنين بسماحة الإسلام بصورة واضحة وميسرة، والتأكيد على معاني القيم الأخلاقية والإنسانية ومساعدة الناس والوقوف بجانبهم في أزماتهم المختلفة.