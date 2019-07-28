مصر للطيران: غدا تسيير ٢٠ رحلة لنقل 4530 حاجا للأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
تسير شركة مصر للطيران غدًا الاثنين 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 4530 حاجًا، بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجًا، و٩ رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسماعيلية والشرقية وتضامن القاهرة والغربية والفيوم والبحر الأحمر وحجاج فلسطين والشركات السياحة بخلاف رحلات العمل. حسبما صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
وأضاف عادل، أن الشركة تسير اليوم الأحد ٢٣ رحلة جوية بخلاف رحلات العمل، إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 5530 حاجا، منها 14 رحلة إلى جدة لنقل 3470 حاجا من حجاج فلسطين والسياحة وترانزيت واشنطن ونيويورك ودار السلام، وتضامن القاهرة وقرعة الشرقية وأسيوط، و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2060 حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وروما وملبنزا وقرعة القاهرة وتضامن الشرقية والمؤسسة.
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