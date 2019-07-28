محافظ الجيزة: وضع خطة شاملة لصيانة وترميم المدارس قبل بداية العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

كلف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رئيس هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بتجهيز خطة تتضمن المدارس التي سيتم ترميمها والمدارس المعدة للافتتاح استعدادا للعام الدراسي الجديد على أن يتم عرضها خلال الأيام المقبلة لكي يتم تنفيذها على الفور.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس خلال الإجازة الصيفية والاهتمام بعمل الصيانات اللازمة للأثاثات.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأحد، الذي كلف خلاله المحافظ بعرض بيان شهري بعدد رخص البناء التي يتم إصدارها من كل حي أو مركز لمتابعة مدى التزام المواطنين وكفاءة العمل بالإدارات الهندسية وتذليل العقبات أمام المواطنين الملتزمين بالقانون، فضلا عن إنشاء لجنة مركزية بما تم حيال قانون التصالح في بعض مخالفات بناء وإخطار مركز الشبكات ووحدة المتغيرات المكانية يوميا بما تم، وذلك للمتابعة الجيدة من قبل المحليات وإحكام السيطرة على المخالفات.

كما وجه راشد، بضرورة الاهتمام بالمجازر والمناطق المحيطة بها خاصه بعد إنفاق أكثر من 20 مليون جنيه على تطويرها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك من خلال الحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتحسين المظهر الجمالي لها والمتابعة المستمرة خلال فترة عيد الأضحى وضرورة الاهتمام بنظافتها والتنبيه على الجزارين بمراعاة ذلك.

وأطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع على النتائج النهائية لأعمال توريد القمح، خاصة بعد انتهاء موسم الحصاد، حيث أكد تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام 211 ألف طن قمح من 18 موقعا على مستوى المحافظة، وذلك بزيادة 77 % عن العام الماضي، حيث ترجع تلك الزيادات إلى عدة أسباب أهمها مجهودات وزارة التموين في رفع سعر أردب القمح إلى 100 جنيه، الأمر الذي ساهم في تحفيز الموردين إلى جانب مجهودات الجهات التسويقية في تسهيل عملية توريد القمح وحصول المزارع على كافة مستحقاته المادية وفتح سعات تخزينية جديدة.​