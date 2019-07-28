إجراء جديد من السكة الحديد بشأن تذاكر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف محمود ماهر، مدير إدارة المبيعات بالسكة الحديد، عن إجراء جديد لمحاربة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء.

وأضاف "ماهر" في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تطبيق نظام جديد لصرف التذاكر، من خلال تدوين اسم الراكب والرقم القومي على التذكرة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية إلى أن الهيئة اتخذت اجرءات عديدة لمحاربة السوق السوداء، إلا أن "مافيا" السوق السوداء، يتحايلون عليها، ويتسللون للحصول على التذاكر بأكثر من طريقة ومن ثم بيعها في السوق السواداء.

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واتخذت الهيئة، إجرءات عدة لمحاربة السوق السوداء منها الحصول على البطاقة بالرقم القومي ومنع صرف أكثر من 4 تذكرة للرقم القومي، إضافة إلى إتاحة حجز التذاكر عبر الموقع الالكتروني للهيئة و"أبليكيشن السكة الحديد".

ونصح رئيس إدارة المبيعات بالسكة الحديد، الركاب بعدم شراء التذاكر من السوق السوداء، مؤكدا أنها أكبر وسيلة لمحاربتها هو الماقطعة .

وفي السياق، أكد المهندس خالد عطية، مسئول IT بوزارة النقل، لمصراوي، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من تنفيذ التطيق الجديد، مؤكدا أنهها في طور التجارب النهائية، لحين الوصول إلى الاتفاق النهائي مع هيئة السكة الحديد لبدء التشغيل الرسمي.