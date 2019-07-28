"البحوث الفلكية" يصدر بيانًا جديدًا بشأن هلال "ذي الحجة" وعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

صرح الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل.

وقال القاضي - في بيان صحفى اليوم الأحد- "إن هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الحالى (يوم الرؤية)".

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال الجديد في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين (31 و33) دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

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وأوضح أنه بذلك يكون يوم الجمعة المقبل (2 أغسطس المقبل) هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1440 هجرية فلكيا، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يؤكد الأحد 11 أغسطس.

ولفت رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن كوكب المريخ سيكون ظاهرا على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم استطلاع الهلال، ويمكن الاستفادة من وجوده بجوار الهلال الجديد في الاستدلال عليه.​

وكانت دار الإفتاء المصرية، نفت في بيان لها الجمعة الماضي، ما تردد عن تحديدها لموعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديا.