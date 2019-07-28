المتحدث العسكري ينشر فيديو وثائقي لرصد المشروعات القومية بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر العقيد تامر الرفاعي فيديو وثائقي بعنوان "حلم وطن" لرصد حجم المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في سيناء.

وأظهر الفيديو الذي تم نشره بالصفحة الرسمة بموقع فيسبوك، حجم المشروعات الكبيرة والتي اشتملت على منظومة الأنفاق وهي الأكبر في مصر، وسلسلة الكباري العائمة، وشبكة الطرق، حيث تم إنشاء 26 طريقا بأطوال 2000 كيلو متر.

كما رصد الفيديو، حجم التطوير في مطار بردويل الدولي، بجانب إنشاء تجمعات بدوية ومجتمعات عمرانية جديدة، والعديد من المدارس بجاني رفع كفاءة المدارس الحالية.