مؤتمر الشباب: انتهاء فترة تلقي أسئلة مبادرة "إسأل الرئيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، انتهاء فترة إرسال الأسئلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بشكل رسمي، وذلك ضمن مبادرة "إسأل الرئيس".

ومن المقرر الإجابة على التساؤلات التي تلقتها المبادرة من فبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة والذي ينعقد على مدار يومي 30 و31 يوليو الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.