محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، انتهاء فترة إرسال الأسئلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بشكل رسمي، وذلك ضمن مبادرة "إسأل الرئيس".
ومن المقرر الإجابة على التساؤلات التي تلقتها المبادرة من فبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة والذي ينعقد على مدار يومي 30 و31 يوليو الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر الشباب: انتهاء فترة تلقي أسئلة مبادرة "إسأل الرئيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.