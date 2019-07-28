سرقة شقة شيرين سيف النصر.. المتهمة من خارج الوسط الفني والمسروقات بـ400 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت جهود البحث والتحري لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات جديدة في واقعة سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتهمة من خارج الوسط الفني، وتربطها علاقة صداقة بالفنانة شيرين سيف النصر، وأنها استولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، أشارت إلى أن المتهمة استغلت ترددها على المنزل، ومعرفتها بمكان ترك الفنانة لمجوهراتها، وتسللت إلى غرفتها واستولت على بعض المشغولات باهظة الثمن.

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وقادت معاينة رجال الشرطة لشقة الفنانة شيرين سيف النصر المباحث لفحص المترددين عليها سواء العاملين أو أصدقائها، وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، ومطابقتها بأقوال الضحية حول آخر زائريها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمة التي أقرت بالواقعة، وأرشدت عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.