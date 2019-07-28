خريج الحقوق بدأ رحلة المليون بالنصب على 5 مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط خريج حقوق لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، ضد أحد الأشخاص، حاصل على ليسانس حقوق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 800 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح شهرية ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.