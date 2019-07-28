قبل ترويجها بالأسواق.. ضبط مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت مباحث القاهرة، القبض على مدير مخزن بدون ترخيص بالزاوية الحمراء؛ لحيازته كمية كبيرة من قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.
وردت معلومات سرية لمباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة بنشاط المتهم وتمكن من ضبطه، وتبين أنه المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة الزاوية 34 سنة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المخزن على (1780 قطعة غيار سيارات متنوعة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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