حل لغز سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر.

تلقى العميد أحمد وحيد مأمور قسم الجيزة بلاغا من الفنانة باكتشافها اختفاء مشغولات ذهبية باهظة الثمن من غرفتها.

انتقلت قوة من القسم وعاينت الشقة القريبة من حديقة الحيوان، وتبين عدم وجود كسر في مداخل أو مخارج المنزل، مما يشير إلى أن الجاني ليس غريبا ودخل بطريقة شرعية.

وفحص رجال المباحث العاملين، والمترددين على الشقة، وأمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة، وضبطها، واقتيادها إلى القسم للتحقيق، وجارٍ الفحص عن هويتها.