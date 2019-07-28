أخبار مصر | عبد الهادي القصبي: منتديات الشباب جسر للتواصل مع الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الهادي القصبي: منتديات الشباب جسر للتواصل مع الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية بانعقاد منتديات الشباب، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بشكل دورى، لبناء جسور تواصل بين الشباب والدولة لاستعادة حيويتها ونشاطها وتقدمها بين الأمم مثلما تتحرك الدولة على كافة المسارات فى شتى المجالات لبناء مصر الجديدة

وأشار "القصبي"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن مشكلة التواصل مع الشباب كانت موجودة من قبل، لكن منتديات الشباب كانت بمثابة فرصة عظيمة للدولة وللشباب لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسئولين والشباب، ولتكون منصة رائعة فى التواصل مع شبابنا ولذلك أصبحت منتديات الشباب فكرة رائعة ورائدة وذات إنتاجية خاصة عند تطبيقها.

وأكد "القصبي" أهمية المؤتمر الوطنى القادم للشباب يومى الثلاثاء والأربعاء وخاصة مع تخريج أول دفعة لتأهيل الشباب الأفريقى من الأكاديمية الوطنية لتؤكد أن القاهرة عازمة على الانفتاح والعودة إلى الحضن الأفريقي لبناء القارة بأسس تدعم تغيير مساراتها نحو الأفضل.

