أخبار مصر | "الصيادلة" ترفض تصريحات وزيرة الصحة وتطالب المسئولين بالتدخل لحماية المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" ترفض تصريحات وزيرة الصحة وتطالب المسئولين بالتدخل لحماية المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر على رفضها الكامل واستيائها الشديد من تصريحات وزيرة الصحة، (وإن ثبت صحتها) خلال زيارتها لمستشفيات بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحى بالمحافظة والتي أكدت فيها إن "غياب مائة صيدلي لا يشعرها بأزمة، بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر".

وعبرت نقابة الصيادلة خلال بيان صحفي، عن غضبها الشديد من تصريحات الوزيرة، مشيرة الى إصرار الوزيرة على تهميش دور الصيادلة فى المنظومة الصحية رغم أن للصيادلة دور رئيسى وهام لا غنى عنه فى المنظومة الصحية، كما أن للصيادلة دور بارز لا يمكن انكاره فى اقرار منظومة التأمين الصحى الشامل ونجاح الحملة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وعملوا بها لأكثر من 15 ساعة يوميًا.

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واستنكرت النقابة التصريحات الأخيرة للوزيرة حيث أنها ليست المرة الأولى التى تصدر تصريحات تقلل فيها من شأن الصيادلة فى مصر.

وطالبت النقابة المسئولين بالتدخل للحفاظ على سمعة الصيدلى المصرى، والحفاظ على مهنة عريقة صدرت للعالم العربى والشرق الأوسط صيادلة متميزين فى كافة المجالات.

وأكدت النقابة أن الصيادلة المصريين من أكفأ الصيادلة على مستوى العالم بشهادة عالمية حيث أن ترتيب كليات الصيدلة فى جامعة القاهرة 150 وعين شمس 201 والأزهر 301 على العالم من أصل 500 جامعة عالمية طبقًا لتصنيف شنغهاى للجامعات، وهذه شهادة عالمية بجودة التعليم الصيدلى فى مصر.