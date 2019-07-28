أخبار مصر | أحمد حسني: المؤتمر الوطني للشباب كسر حالة الانعزال بين الدولة والشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسني: المؤتمر الوطني للشباب كسر حالة الانعزال بين الدولة والشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الاعلامي لحزب الاتحاد أن مؤتمرات الشباب ومنذ انطلاقها في اكتوبر 2016 واصبحت عنوان كبير ومنصه حقيقيه للشباب واصبح ميعاد انطلاقه والاعلان عنه ينتظره الشباب بكل شغف من وقت لاخر؛ لانه يرى فيه فرصه حقيقيه وملتقى فعال للتعبير عن رؤياتهم وافكارهم ومقتراحاتهم.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المؤتمر الوطني للشباب بنسخته السابعه يعد استكمالا لمسيرة حقيقية وجادة لمد جسور التواصل المباشر مع القياده السياسيه ومؤسسات الدولة بمسؤليها لرسم بشكل علمي مستقبل افضل للبلاد والمشاركه الحقيقيه في صناعة القرار خاصة أن ذلك الملتقى كسر حاجز الانعزال بين الدولة والشباب الذي كان موجود في ازمنه سابقة.

وتابع أحمد قائلا إن مؤتمرات الشباب ردت على الجميع لا بالقول وإنما بالفعل ومن خلال ما تشهده هذه المؤتمرات من تفاعل وحوار غاب عن مصر لعشرات السنوات كما أن التوصيات التى أنتهت أليها هذه المؤتمرات وجدت لنفسها طريق نحو التطبيق خاصه أن القياده السياسيه الحاليه حريصة ان تستفيد مصر من خيرات شبابها وافكارهم وقدراتهم.