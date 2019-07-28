أخبار مصر | قوافل "البحوث الإسلامية" تختتم عملها في جنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوافل "البحوث الإسلامية" تختتم عملها في جنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت قوافل مجمع البحوث الإسلامية التي أطلقها الأسبوع الماضي، إلى محافظات جنوب سيناء، بورسعيد، الأسكندرية، أسيوط، الجيزة عملها؛ حيث انتشر وعاظ الأزهر الشريف في مناطق متنوعة من تلك المحافظات وتواصلوا بشكل مباشر مع العديد من المواطنين بمختلف شرائحهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد إن تلك القوافل تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بانتشار الوعاظ في كل المحافظات والتواصل المستمر مع الناس، مشيرا إلى أن القوافل الخمس التي أطلقت الأسبوع الماضي شارك فيها نحو 52 واعظا من مناطق وعظ مختلفة، ونفذوا عددًا من البرامج التوعوية التي ركزت على قضايا متنوعة تلامس واقع الناس اليومي.

وأضاف "عياد" أن اللقاءات والندوات التي عقدها أعضاء القوافل استهدفت بشكل كبير شريحة الشباب؛ لدعمهم معنويًا وتنمية الوعي الديني لديهم، وبث الأمل في نفوسهم ليكونوا على وعي كبير بالتحديات التي تستهدف أمن الوطن، كما ركزت على توعية المواطنين بسماحة الإسلام بصورة واضحة وميسرة، والتأكيد على معاني القيم الأخلاقية والإنسانية ومساعدة الناس والوقوف بجانبهم في أزماتهم المختلفة.