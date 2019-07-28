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مصر | ملفوفًا ببطانين وسجادتين.. مفاجآت في استدراج ربة منزل وزوجها لعجوز بغرض سرقته

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أفاد مصدر داخل النيابة، في واقعة استدراج رجل أعمال صاحب مصنع ملابس، ييلغ من العمر 66 عامًا، من قبل ربة منزل وزوجها يعمل سائق، بأن المتهمة تتبعت المجني عليه في أحد الكافيهات ولاحظت إنفاقه العديد من النقود، فاتفقت مع زوجها لاستدراجه لشقة الزوجية لقضاء ليلة حمراء وسرقه أمواله.

وأضاف المصدر، أن المجني عليه ذهب معها الشقة، ودخل زوجها عليهما الشقة، وبمحاولة ابتزاز المجني عليه لكشف أمرهما وأخذ مقابل مادي لعدم افتضاح أمرهما.

وكشف المجني عليه خطتهم وارتفع صوته فقام الزوج بضربه على رأسه، وفي خلال دقائق معدودة فاق المجني عليه، وارتفع صوته أعلى، ولعدم افتضاح أمرهم قام الزوج بخنقه على الفور، وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة للمرة الثانية.

وكشف المصدر، عن أنه قام الزوج وزوجته لعدم افتضاح أمرهما بوضعه في سجادتين وبطانيتين وداخلهم ملابس أطفال كثير، ووضعه بسيارته الذي جاء بها للمسكن، فيما قام بسرقة محفظة النقود وداخلها مبلغ مالي كبير، وهاتف المحمول الخاص به.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بمنطقة تابعة لدائرة المركز، وبالتحرى تبين أن المجني عليه صاحب مصنع، وأن ربة منزل استدرجته لممارسة الرذيلة، وعندما حاول زوجها سرقته نشبت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل صاحب المصنع، ثم نقل المتهم وزوجته، جثة الضحية وتركاها بالسيارة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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