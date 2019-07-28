مصر | ملفوفًا ببطانين وسجادتين.. مفاجآت في استدراج ربة منزل وزوجها لعجوز بغرض سرقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملفوفًا ببطانين وسجادتين.. مفاجآت في استدراج ربة منزل وزوجها لعجوز بغرض سرقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر داخل النيابة، في واقعة استدراج رجل أعمال صاحب مصنع ملابس، ييلغ من العمر 66 عامًا، من قبل ربة منزل وزوجها يعمل سائق، بأن المتهمة تتبعت المجني عليه في أحد الكافيهات ولاحظت إنفاقه العديد من النقود، فاتفقت مع زوجها لاستدراجه لشقة الزوجية لقضاء ليلة حمراء وسرقه أمواله.

وأضاف المصدر، أن المجني عليه ذهب معها الشقة، ودخل زوجها عليهما الشقة، وبمحاولة ابتزاز المجني عليه لكشف أمرهما وأخذ مقابل مادي لعدم افتضاح أمرهما.