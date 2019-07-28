شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 103 آلاف جنيه مستحقات وتعويضات لـ6 عمال بالأردن (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أي ما يوازى 103 آلاف و100 جنيه مصرى تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

Advertisements

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن، أشرف الحرايرى، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل «زهري. ج» مع كفيله «محمد .و. خ» وصرف ١٦٠٠ دينار أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري، وخطاب إنهاء خدمات لسحب الضمان الاجتماعي.

كما تم حل شكوى المواطن المصري «مصطفى» وحصل على مستحقاته البالغة ٦٠٠ دينار، أي ما يعادل ١٥ ألف جنيه مصري، فضلا عن جواز سفره وبراءة الذمة، وتم حصول كل من العامل «إبراهيم.أ»، و«هاني. م»، و«السعيد.م»، و«أحمد.أ» على براءة ذمتهم.

وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم «ماهر. أ. ز. ص» بمبلغ ٣٠٠ دينار، ما يعادل ٧٥٠٠ جنيه، ولورثة المرحوم «عمرو. ع. ج» بمبلغ ٨٩٢ دينارا، ما يعادل ٢٢ ألف جنيه، لورثة المرحوم «أشرف. أ. ع» بمبلغ ٣٤٧ دينارا، ما يعادل ٨٦٠٠ جنيه، ولورثة المرحوم «سمير. ط. ع» بمبلغ ٤١٢ دينارا، ما يعادل ١٠ آلاف جنيه مصري وتحويلها جميعها للورثة.