شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات بعثة الحج تستقبل 5538 حالة مرضية في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، عددا من العيادات الطبية في مقر إقامة الحجاج المصريين، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجيج، وتوافر كافة الاحتياجات ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

أشار «قنديل» إلى متابعة التسجيل الإلكتروني لبيانات المترددين على العيادات، ومتابعة الكشف الطبي على الحجاج المصريين، وصرف العلاج لهم، مشددا على توفير أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، مؤكدا أن الحجاج المصريين اشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم.

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أكد ان عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت، حتى الأحد، 5538 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 3746 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1792 حالة في المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 16 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهم، وما زالت هناك 11 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

أشار إلى إجراء غسيل كلوي لـ10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

أكد «قنديل» عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء السبت، مشيرا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.