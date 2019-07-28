شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2019.. القائمة الكاملة بالأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب العلمى والأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وتبدأ المرحلة الثانية من التنسيق من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، وإجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبا وطالبة، بواقع 175673 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.

لطلاب علمى.. تعرف على الأماكن الشاغرة بالكليات فى المرحلة الثانية للتنسيق 2019

وننشر فيما يلى قائمة بالأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات المرحلة الثانية من التنسيق، التى تنطلق الأربعاء المقبل بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05 %.

حقوق عين شمس

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

حقوق المنيا

دار العلوم القاهرة

حقوق دمياط

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

تجارة انتساب موجه بور سعيد

زراعة القاهرة

إعلام القاهرة

تربية عين شمس

تجارة و إدارة أعمال حلوان

تربية المنوفية بشبين الكوم

تربية حلوان

حاسبات ومعلومات السويس

حقوق جنوب الوادي

إعلام بني سويف

زراعة الإسكندرية

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

حقوق بني سويف

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

حقوق الزقازيق

تربية طنطا

تربية الإسكندرية

حقوق سوهاج

آداب القاهرة

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

تجارة المنوفية بشبين الكوم

فنى صحي جنوب الوادي

تربية العريش

علوم العريش

تربية المنصورة

تجارة الزقازيق

ألسن الأقصر

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى بنى سويف

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تجارة أسيوط

آداب أسيوط

علوم الزقازيق رياضة

تجارة سوهاج

تمريض القاهرة

تمريض أسوان

تمريض الفيوم

تمريض مطروح

تجارة بني سويف

تمريض بور سعيد

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى بور سعيد

علوم حلوان

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى المنصوره

علوم المنوفية بشبين الكوم

علوم بنها

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الارض بني سويف

علوم كفر الشيخ

علوم الزقازيق

علوم المنصورة

تجارة المنصورة

سياسة واقتصاد السويس

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم بور سعيد

علوم طنطا

علوم دمياط

حقوق مدينة السادات

تجارة دمياط

علوم بنات عين شمس

ألسن سوهاج

فنون جميلة (فنون) أسيوط

علوم دمنهور

علوم القاهرة

علوم الإسكندرية

علوم سوهاج

تربية نوعية جنوب الوادي

تجارة القاهرة

علوم جنوب الوادي

ألسن بني سويف

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

إعلام جنوب الوادي

علوم أسيوط

علوم أسوان

فنون تطبيقية دمياط

علوم عين شمس

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض المنيا

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض بني سويف

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

علوم الوادي الجديد

ألسن عين شمس

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض جنوب الوادي

تمريض بنها

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

ألسن أسوان

تربية المنيا

معهد فني صحى بنها

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

ألسن المنيا

تربية بني سويف

علوم بني سويف

علوم الفيوم

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

سياحة وفنادق المنصورة

علوم السويس

علوم المنيا

فنون جميلة (فنون) المنيا

الفني التجارى ببور سعيد

حقوق القاهرة

حاسبات ومعلومات الزقازيق

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان

حاسبات ومعلومات سوهاج

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

تجارة الإسكندرية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ

تربية المنصورة رياضة

ألسن عين شمس رياضة

سياسة واقتصاد السويس رياضة

فنون جميلة (فنون) حلوان

تجارة عين شمس

تجارة بور سعيد

فنون جميلة (فنون) المنصورة

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها

حاسبات ومعلومات الفيوم

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية

إعلام القاهرة رياضة

حقوق طنطا

حقوق الإسكندرية

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ

آداب الإسكندرية

فنون تطبيقية بنها

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تجارة بنها

تخطيط عمراني القاهرة

حاسبات ومعلومات بني سويف

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

حاسبات ومعلومات أسيوط

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم

حقوق المنصورة

حاسبات ومعلومات المنصورة

فنون تطبيقية حلوان

فنون جميلة (عمارة) حلوان

تربية حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

هندسة المنيا

حاسبات ومعلومات المنيا

هندسة السويس

هندسة الطاقة أسوان

هندسة حلوان بالمطرية

هندسة أسوان

علوم القاهرة رياضة

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

معهد فني صحى رياضه المنصورة

هندسة أسيوط

حاسبات ومعلومات عين شمس

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

هندسة حلوان

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

هندسة الفيوم

زراعة الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

تربية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

آداب كفر الشيخ

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى ببنى سويف

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

زراعة القاهرة رياضة

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

فنى تمريض القاهرة

فنى تمريض عين شمس

فنى تمريض الزقازيق

فنى تمريض سوهاج

فنى تمريض بني سويف

فنى تمريض أسيوط

فنى تمريض بنها

فنى تمريض الفيوم

فنى تمريض طنطا

فنى تمريض المنيا

فنى تمريض الإسكندرية

فنى تمريض المنصورة

تربية بنات عين شمس

ألسن كفر الشيخ رياضة

آداب بنات عين شمس

تربية (طفولة) عين شمس

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

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معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

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الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

ألسن بني سويف رياضة

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

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الفني التجارى بالمنصوره

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تربية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية مدينة السادات

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العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية دمياط

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

زراعة طنطا

الاعاقة والتأهيل بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

التعليم الصناعي بني سويف

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

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آداب طنطا

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فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

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تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

آداب و علوم إنسانية السويس

زراعة المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

آداب العريش

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية المنصورة

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علوم العريش رياضة

آداب انتساب موجه العريش

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

زراعة الإسكندرية رياضة

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تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

تربية نوعية فنية الزقازيق

حاسبات ومعلومات الأقصر

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

آداب المنصورة

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة المنصورة رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

فنى تمريض أورام القاهرة

تربية الزقازيق

ألسن الأقصر رياضة

آداب الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

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العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

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معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

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العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

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العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

آداب الفيوم

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العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

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ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

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العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

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العالي سياحة وفنادق الغردقة

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الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

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معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

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تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

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سياحة وفنادق بني سويف

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

معهد فني صحى رياضه بنها

معهد فني صحى رياضه بنى سويف

معهد فني صحى رياضه اسيوط

التعليم الصناعي السويس

معهد فني صحى رياضه اسوان

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

معهد فني صحى رياضه سوهاج

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

زراعة جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تجارة جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

علوم بور سعيد رياضة

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية حلوان

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية نوعية فنية أسوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية فنية عين شمس

زراعة عين شمس

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية عين شمس

التعليم الصناعي سوهاج

آداب عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية الإسكندرية رياضة

تربية عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

تربية طفولة مبكرة بني سويف

عالي هندسة بلبيس

الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائي بني سويف

سياحة وفنادق الإسكندرية

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية فنية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

ألسن سوهاج رياضة

فنون تطبيقية بني سويف

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

فنون جميلة (عمارة) أسيوط

تربية الزقازيق رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية سوهاج رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية بور سعيد رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه

تربية سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

آداب سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

آداب حلوان

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العلوم الزراعية البيئية العريش

فنى تمريض أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

علوم جنوب الوادي رياضة

علوم الإسكندرية رياضة

علوم سوهاج رياضة

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

علوم عين شمس رياضة

علوم أسوان رياضة

علوم أسيوط رياضة

علوم طنطا رياضة

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

علوم دمنهور رياضة

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية رياضية بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية القاهرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية القاهرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية دمنهور

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آداب الوادي الجديد

آداب دمنهور

التعليم الصناعي حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

فنون جميلة (عمارة) المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية جنوب الوادي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

آداب جنوب الوادي

علوم دمياط رياضة

علوم المنصورة رياضة

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم حلوان رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

علوم بنها رياضة

علوم الفيوم رياضة

علوم بني سويف رياضة

علوم المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

زراعة دمنهور

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية السويس رياضة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تجارة دمنهور

تربية الفيوم رياضة

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

سياحه وفنادق الاقصر

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

آداب بني سويف

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

زراعة كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

علوم كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للهندسة بالمنيا

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية بنها

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية المنوفية بأشمون

ألسن أسوان رياضة

آداب بنها

حقوق بور سعيد

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق الفيوم

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

زراعة المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

زراعة سوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

آثار القاهرة

علوم السويس رياضة

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آثار دمياط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

تجارة أسوان

تربية فنية المنيا

آداب انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

زراعة مطروح بفوكه

آثار أسوان

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

زراعة و موارد طبيعية أسوان

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تمريض حلوان

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

ثروة سمكية السويس

فنى تمريض جنوب الوادي

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تربية رياضية بنات العريش

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارة

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية مطروح

آثار و لغات مطروح

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

آثار الزقازيق بصان الحجر

فنى تمريض كفر الشيخ

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

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آداب المنيا

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الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

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آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

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آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

لطلاب الأدبى.. تعرف على الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية

أما قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بكليات المرحلة الثانية من التنسيق، جاءت كما يلى :

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

حقوق انتساب موجه بني سويف.

العالي ترميم الآثار بأبي قير.

آداب انتساب موجه أسوان.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

حقوق انتساب موجه الزقازيق.

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال.

تجارة انتساب موجه السويس.

تربية نوعية فنية مطروح.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

تربية نوعية فنية القاهرة.

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنين أسوان.

خدمة اجتماعية أسوان.

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم).

المعهد الكندى العالى للادارة 6 أكتوبر.

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال).

المعهد العالى للغات بأسوان.

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية رياضية بنات العريش.

حقوق انتساب موجه بنها.

تجارة انتساب موجه مدينة السادات.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة.

تربية نوعية فنية أسيوط.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية.

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

تربية نوعية موسيقية بنها.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية موسيقية أسيوط

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بور سعيد

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

خدمة اجتماعية الفيوم

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني التجارى بالمنصوره

تربية (طفولة) الوادي الجديد

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

تربية شعبة تربية فنية السويس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية نوعية فنية دمياط

حقوق أسوان

العالي للغات بمصر جديده

العالي سياحة وفنادق الغردقة

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات بني سويف

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية فنية المنصورة

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية رياضية بنات المنيا

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

حقوق انتساب موجه المنصورة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

دار العلوم أسوان

تربية نوعية موسيقية المنوفية

أقتصاد منزلى العريش

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية رياضية بنات الفيوم

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

آداب انتساب موجه العريش

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين حلوان

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية رياضية بنين دمياط

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه القاهرة

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية موسيقية حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية (طفولة) أسوان

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية رياضية بنات طنطا

دار العلوم الفيوم

تربية رياضية بنات الزقازيق

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

العالي للغات 6 اكتوبر

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين المنيا

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

تربية رياضية بنين العريش

تجارة العريش

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية نوعية فنية أسوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين بني سويف

تجارة انتساب موجه بنها

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

حقوق حلوان

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

خدمة اجتماعية حلوان

آداب انتساب موجه الفيوم

حقوق عين شمس

حقوق جنوب الوادي

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تجارة سوهاج

تربية رياضية بنين الإسكندرية

آداب سوهاج

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنات بور سعيد

دار العلوم القاهرة

حقوق القاهرة

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تجارة أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق أسيوط

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

سياحة وفنادق بني سويف

تجارة السويس

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

آداب انتساب موجه دمياط

حقوق طنطا

تربية رياضية بنين بور سعيد

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة مدينة السادات

تجارة طنطا

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق مدينة السادات

حقوق المنصورة

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

حقوق بنها

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين بنها

سياحة وفنادق مدينة السادات

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تربية رياضية بنين الزقازيق

حقوق الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق الفيوم

تربية نوعية المنوفية بأشمون

سياحة وفنادق الفيوم

حقوق المنوفية بشبين الكوم

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

آداب انتساب موجه بور سعيد

تربية نوعية موسيقية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

آداب المنيا

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

سياحه وفنادق الاقصر

حقوق بني سويف

تجارة بني سويف

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه طنطا

دار العلوم المنيا

حقوق انتساب موجه عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه بني سويف

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه بني سويف

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه بنها

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية موسيقية مطروح

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد المنيا العالى للغات

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

تجارة انتساب موجه العريش

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى ببور سعيد

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى ببنى سويف

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

دار العلوم انتساب موجه أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية القاهرة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط