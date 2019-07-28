شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم أكل الكبده المستوردة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم أكل الكبدة المستوردة، جاء نصه:"هل يجوز أكل الكبدة المستوردة خاصة وأننى سمعت البعض يحرمها".
وقال الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يخفى عليهم أن هناك رقابة على اللحوم المستوردة، وأن الدولة تلزم المستورد أن يثبت لها أن طريقة الذبح فى الدولة أو المجزر الذى يستورد منه وأن تكون طريقة صحيحة"
وتابع:"كما تتأكد الدولة أن هذه اللحوم أو الكبد ونحو ذلك تتوفر فيها مواصفات الصحة من الجهة البيطرية، ولكن ربما تعترى هذه اللحوم سوء التخزين أو أن البعض لا يراعى مسألة فترة الصلاحية أو نحو ذلك، وأيضًا هذا لا يجعلنا نقول بحرمتها، ولكن تحرم إذا كانت فاسدة".
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