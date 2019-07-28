شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف باريس يعقد اجتماعًا للاستعداد لزيارة البابا تواضروس لشمال فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الأنبا مارك، أسقف الكنيسة القبطية باريس وشمال فرنسا اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا الأحد بمقر المطرانية بالعاصمة الفرنسية، للترتيب لزيارة البابا تواضروس الثانى لكنائس فرنسا مطلع سبتمبر المقبل.

يحضر الاجتماع قيادات الكنيسة فى فرنسا و الخدام وأمناء الخدمة والكهنة والقساوسة والأراخنة، على أن تعلن جدول الزيارة منتصف أغسطس المقبل.

كان البابا تواضروس قد أنهى منذ شهور زيارة رعوية لأوروبا زار فيها ألمانيا وسويسرا وإنجلترا دشن خلالها عدد من الكنائس، وتفقد الشعب القبطى وأجرى بعد الفحوصات الطبية.