شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط لراغبى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء عمله بالأوقاف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التسويات لجميع الموظفين والعمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الفترة من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، بالشروط التالية.. 1 - تقديم أصل المؤهل الدراسى الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة. 2 - طلب مقدم لجهة العمل مستوفى البيانات لتوضيح الهدف منه. Advertisements 3 - صورة لبطاقة الرقم القومى سارية العمل. 4 - بيان حالة وظيفية موضحا به إنه مازال قائما بالعمل. 5 - صورة من محضر لجنة شئون العاملين بالتعيين. 6 - إفادة من المديرية بأن المتقدم على درجة مالية بها.

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