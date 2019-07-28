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محافظة القاهرة تفتح باب الاشتراك على خطوط سرفيس حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فتح باب الاشتراك على خط حلوان -  15 مايو وكذلك الخطوط الداخلية وكذلك أمام ملاك قائدى المركبات بمحافظة القلوبية للعمل تحت مظلة المشروع، مقابل رسوم تسدد مرة واحدة فى العام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن ذلك يأتى فى إطار خطة تطوير مشروع النقل الجماعى (السرفيس )والنهوض بالأداء وتحسين الخدمة وتقديم خدمات مميزة لملاك سيارات الأجرة الميكروباص واستجابة لطلب المواطنين لتوفير سيارات بموقف حلوان.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه سوف يتم طرح 14 محل و24 وحدة تجارية بالمزاد العلنى باشراف المحافظة، فى إطار تطوير منظومة السرفيس وتشمل إنشاء 160 محلا تجاريا على دورين بمجمع المواردى بالسيدة زينب بواجهة المشروع .

جاء ذلك فى لقاء نائب المحافظ بأعضاء مجلس إدارة مشروع السرفيس بحضور، مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد، و أيمن النحال المستشار القانونى.

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