شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يضع استراتيجية للبناء على نجاح دورته التدريبية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، اجتماعها الثالث اليوم، بمدينة شرم الشيخ، برئاسة سالم الجهورى ومشاركة الدكتور عبد الله الجحيلان نائب رئيس الاتحاد، و ذلك عقب انتهاء فعاليات الدورة الإقليمية التى نظمتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشادت اللجنة بنجاح دورة "دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة" التى عقدت بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية، كما بحثت اللجنة سُبل البناء على هذا النجاح، باتخاذها نموذجًا للعمل مع شركاء دوليين لتنظيم دورات أخرى فى عدد من البلدان العربية.

Advertisements

وقال سالم الجهورى: "سنعمل على البناء على ما تحقق، والعمل على تكثيف الدورات بما يخدم الزملاء فى الدول العربية".

وأكد أيمن عبد المجيد، مقرر لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، أن اللجنة وضعت خطة عمل ستبدأ فى تنفيذها للمرحلة المقبلة، وعن تفاصيلها قال: لكل حادثًا حديث، نعمل أولًا وفور وضع التصورات موضع التنفيذ سيتم الإعلان عنها.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة مرتضى شطة من السودان، منتصر حمدان من فلسطين، وسعد محسن من العراق.