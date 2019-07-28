شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 103 آلاف جنيه مستحقات وتعويضات لـ 6 عمال بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أى ما يوازى 103 ألاف و100 جنيه مصرى تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إنه تم تكليف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى ، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم ، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "زهرى. ج" مع كفيله "محمد .و. خ" وصرف 1600دينار أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصرى، و خطاب إنهاء خدمات لسحب الضمان الاجتماعي.

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كما تم حل شكوي المواطن المصري "مصطفي" وحصل علي مستحقاته البالغة 600 دينار ، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري ، فضلا عن جواز سفره وبراءة الذمة ، وتم حصول كل من العامل "إبراهيم.أ"، و"هاني. م" ، و"السعيد.م" ، و"أحمد.أ"علي براءة ذمتهم.

وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم" ماهر.أ.ز. ص" بمبلغ 300 دينار، ما يعادل 7500 جنيه ، ولورثة المرحوم "عمرو. ع. ج" بمبلغ 892 دينار ، ما يعادل 22 ألف جنيه ، لورثة المرحوم "أشرف.أ.ع" بمبلغ 347 دينار، ما يعادل 8600 جنيه ، ولورثة المرحوم "سمير. ط.ع" بمبلغ 412 دينار، ما يعادل 10 ألاف جنيه مصري وتحويلها جميعها للورثة.