شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بصيانة وترميم المدارس قبل بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بتجهيز خطة تتضمن المدارس التى سيتم ترميمها والمدارس المعدة للافتتاح استعداداً للعام الدراسى الجديد على ان يتم عرضها خلال الأيام المقبلة لكى يتم تنفيذها على الفور، موجها بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس خلال الإجازة الصيفية والاهتمام بعمل الصيانات اللازمة للاثاثات .

وفى سياق آخر اطلع المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، على النتائج النهائية لأعمال توريد القمح خاصة بعد إنتهاء موسم الحصاد، والتى كشفت تضاعف الكميات الموردة للصوامع على مستوى المحافظة، بالمقارنة بالعام الماضى.

وأكد تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام 211 ألف طن قمح من 18 موقع على مستوى المحافظة وذلك بزيادة 77 % عن العام الماضى حيث ترجع تلك الزيادات إلى عدة أسباب أهمها مجهودات وزارة التموين فى رفع سعر أردب القمح إلى 100 جنية الأمر الذى ساهم فى تحفيز الموردين الى جانب مجهودات الجهات التسويقية فى تسهيل عملية توريد القمح وحصول المزارع على كافة مستحقاته المادية وفتح سعات تخزينية جديدة .