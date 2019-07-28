شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تلقي القبض على مدير عام التموين في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير عام التموين في الفيوم بتهمة «ارتكاب مخالفات مالية».
قال مصدر أمني مسؤول إن الأجهزة الرقابية تابعت مدير عام التموين في الفيوم منذ عام.
أضاف أنه «ارتكب مخالفات مالية، منها الحصول على عمولات في توريد محصول القمح».
اقتيد مدير عام التموين إلى مقر جهاز الرقابة الإدارية، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.
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