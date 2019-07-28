شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يدين مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية نفذتها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، عقب مراسم تشييع جنازة في قرية بمنطقة نغانزاي شمال شرقي نيجيريا.
أكد المفتي أن الجماعات الإرهابية «لا حرمة لديها للدماء ولا للموت، ولكن كل ما تسعى إليه هو إثارة الإضرابات في المجتمعات وإرهاب الناس»، متوجهًا بخالص العزاء للشعب النيجيري ولأسر الضحايا.
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