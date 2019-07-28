شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد، كلاً من المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، في افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية، والتي شملت مأمورية الداخلة الكلية ومحكمة الداخلة الجزئية، وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية.

افتتاح أعمال التطوير التقنى بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية

يأتي هذا الافتتاح في إطار تكليفات رئاسة الجمهورية بامتداد أعمال تطوير وتحديث المحاكم إلى جميع أنحاء الجمهورية، لاسيما المناطق الحدودية والنائية، وقد شملت أعمال التطوير والتى تمت من خلال التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط، عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وإنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

افتتاح أعمال التطوير التقنى بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية