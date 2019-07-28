شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يحصل على 400 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا، نجح في تسوية نزاع بين صاحب عمل وعامل مصري وديًا، وحصل على مستحقاته البالغة 20 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف جنيه مصري.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة ومساعدة المواطن المصري «أ.أ. ر» مع صاحب العمل لحصوله على مستحقاته وديًا، بعد أن قام بإنهاء علاقة العمل.

وبالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، قال إنه قام باستدعاء صاحب العمل، وتم بحث المشكلة معه وعرض الحل الودي عليه، لكنه لم يتجاوب مع المكتب في بداية الأمر، وتم توجيه العامل إلى الإجراء القانوني الذي يجب عليه اتخاذه، وتم وصول المشكلة للقضاء الإيطالي وبمتابعة من مكتب التمثيل العمالي.

وبعد وصول المشكلة للقضاء، اقتنع صاحب العمل بالحل الودي، وتم تسويه النزاع بحصول العامل على 20 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف جنيه مصري، وهو المبلغ الذي تم تحديده من قبل مكتب التمثيل مقابل الحل الودي، وتنازل العامل عن شكواه، ووجه العامل الشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، وسلم للمكتب صور من المستندات الدالة على الصرف.