شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» رفعت سقف رحلات الحج إلى 23 رحلة أمس.. و24 رحلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بدأت الشركة أمس، الأحد، في تكثيف رحلات جسرها الجوي المخصص لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، ورفعت سقف رحلاتها إلى 23 رحلة جوية، بزيادة قدرها 6 رحلات، بخلاف رحلات العمل، إلى كل من جدة والمدينة المنورة، ونقلت نحو 5530 حاجًا، منهم 3470 حاجًا من حجاج فلسطين والسياحة وترانزيت واشنطن ونيويورك ودار السلام، وتضامن القاهرة وقرعة الشرقية وأسيوط، على متن 14 رحلة إلى جدة.

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وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن 2060 حاجًا سافروا على متن هناك 9 رحلات إلى المدينة المنورة، من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وروما وملبنزا وقرعة القاهرة وتضامن الشرقية والمؤسسة.

وكانت الشركة قد سيرت، أمس الأول السبت، 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4210 حجاج، بواقع 11 رحلات إلى جدة نقلت 2690 حاجًا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و6 رحلات إلى المدينة المنورة نقلت 1520 حاجًا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وقرعة القاهرة.

ووفقا لجدول التشغيل سوف تسير الشركة اليوم الإثنين، نحو 24 رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل نحو 5750 حاجاً من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وروما وملبنزا وقرعة القاهرة وتضامن الشرقية، وأنه برحلات أمس يكون قد سافر بالفعل نحو 3400 حاج فلسطيني على متن 12 رحلة بدأت يوم الخميس واستمرت لمدة 4 أيام انتهت يوم أمس الأحد، وأنه ستبدأ عودة هؤلاء يوم 20 أغسطس المقبل.