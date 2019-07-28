شكرا لقرائتكم خبر عن «تعادي الكل وحِمل على الحكومة».. غضب في «الصيادلة» بعد تصريحات هالة زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب والاستياء بين جموع الصيادلة، ومجلس النقابة، عقب تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أثناء زيارتها لبورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، التي قالت فيها إن غياب 100 صيدلي، لا يؤثر مثل غياب ممرضة واحدة.

وطالب عدد كبير من الصيادلة بإقالتها مؤكدين أنها أحد أسباب تردي المنظومة الصحية هو «افتعال الوزيرة الأزمات مع مختلف التخصصات الطبية».

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وطالب الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة، بإقالة الوزيرة، قائلًا إنها «استعدت الجميع وأصبحت حملًا على الحكومة»، مؤكدًا أن الواقعة التي أهانت فيها الوزيرة صيادلة مصر في بورسعيد، ليست الأولى من نوعها، فتسبب تعاملها مع الأطباء في استقالاتهم بعشرات الآلاف من الوزارة لتظهر مشكلة عجز الأطباء، وتجاهلت استدعاءات مجلس الشعب أكثر من مرة.

وأضاف شعبان: «وزيرة الصحة تركت مستشفيات الشعب بدون خدمات، ولا مستلزمات طبية لنرى لأول مرة المستشفيات الكبرى تستجدى الشاش والقطن وسرنجات»، متهمًا الوزيرة بأنها «تعدت على ما يفوق ربع مليون صيدلي، وهي تجهل طبيعة عملهم، وأهمية دورهم وتتناسى أن الصيادلة هم من تحملوا وحدهم حملة الرئاسة لعلاج الشعب المصري من مرض فيروس سي، وتحملوا كثيرًا كي تكون الحملة من أنجح الحملات الصحية في الشرق الأوسط»، مختتما بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالة الوزيرة، التي تصطنع الأزمات مع مختلف أعضاء المنظومة الصحية بشكل دائم.

وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل مجلس نقابة الصيادلة، الموضوعة تحت الحراسة، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا لمناقشة تصريحات الوزيرة، التي يرفضها شخصيًا، كما يرفضها جميع صيادلة مصر، فإذا كانت الوزيرة ترى أن النموذج الوحيد الناجح هو نموذج مستشفى 57، فنحن كمجلس نقابة مستعدين لمساعدتها في تدريب الصيادلة عليه.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أما بالنسبة للعدد الكبير للصيادلة، فإن الوزارة هي أكثر من تستفيد منهم بتعويض نقص الأطباء الذي وصل إلى 35%، على مستوى الجمهورية، حيث يتم تعيين الصيادلة في المناصب الإدارية، كمراقبة الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرهما من القطاعات الإدارية المختلفة».