شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب «المرحلة الثانية»: انتظروا أماكن بكليات «هندسة» و«إعلام» و«ألسن» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا، صباح الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة. جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق قبول المرحلة الأولى لقطاع للطب بنسبة 98.4%، وطب الأسنان 98.29% والصيدلة 97.8% والعلاج الطبيعي 97.68%. ​ Advertisements وبالنسبة للشعبة الأدبية، قبول اقتصاد وعلوم سياسية 98%، ألسن 95.3%، إعلام 96%، آثار 96.9%. وأكد «عبدالغفار» أنه توجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية من التنسيق، والتى من المقرر أن تبدأ الأربعاء ببعض كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة والفنون التطبيقية لمن اجتاز اختبار القدرات، وذلك بجانب كلية الإعلام والألسن والآثار وباقى الكليات النظرية. وأضاف «عبدالغفار» وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بكليات التربية بكافة شعبها والتجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق.

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