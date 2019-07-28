وزارة التعليم العالى تستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون العلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد، أرمان أساجلييف سفير كازاخستان بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة.
بحث الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وأشادت الوزارة بتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع أساجلييف تطورات العمل فى إنشاء فرع جامعة الفارابى الكازاخية الذى يتم بالتعاون مع جامعة الجلالة حيث تشمل الجامعة 3 برامج دراسية هى (الفضاء، الفيزياء النووية، تكنولوجيا المعلومات).
وأكد الوزارة، حرص مصر على الاستفادة من التجربة الكازاخية خاصة فى مجال علوم الفضاء والتى تتميز بها كازاخستان مشيدة بالمستوى المتميز للمناهج الدراسية التى قدمتها جامعة الفارابى حتى الآن، مؤكدا على متابعة العمل للانتهاء من فرع الجامعة وبدء الدراسة بها وفقا لأفضل معايير التميز والجودة التى تحرص عليها مصر فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية الجديدة.
كما بحث الجانبان إمداد الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بأعضاء هيئة تدريس من الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وذلك فى إطار حرص مصر على دعم الدور الذى تمثله الجامعة المصرية كواحدة من أبرز الجامعات التى تقوم بنشر المنهج الإسلامى المعتدل.
وبحث الجانبان التعاون المشترك فى مجال التبادل الطلابى وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وزيادة أعداد المنح المقدمة بين الجانبين.
من جانبه أشاد السفير بدور مصر الريادى فى مجال التعليم والثقافة والدعوة ومحاربة الفكر المتطرف خاصة فى آسيا، وكذلك بمستوى العلاقات التى تربط بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية.
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