شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الطقس غدا حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

السلوم 22 32

سيوة 24 36

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 25 36

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نخل 20 36

نويبع 26 35

طابا 28 34

كاترين 20 29

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

أبو سمبل 25 42

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35