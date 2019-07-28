شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غلق 5 مصانع بشق الثعبان بلغت مديونياتهم 39 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بحى طرة جنوب القاهرة، حملة مكبرة على منطقة شق الثعبان فى إطار الحفاظ على أملاك الدولة، حيث تم غلق وتشميع 5 مصانع بشق الثعبان لم تلتزم بسداد مديونيتها الخاصة بإجراءات التقنين.

وقال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم قطع المرافق عن المصانع التى لم تلتزم بدفع المديونيات، بعد مرور المدة المحددة القانونية، مشيرا إلى أنهم تسلموا إنذارات على مدار عامين .

وأوضح أن حصيلة المديونية لتك المصانع بلغت 39 مليون جنيه، وتمت الأعمال بمشاركة مسؤلى المحلات والمتابعة الميدانية واشراف رئيس حى طرة.

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