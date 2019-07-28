شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن شاغرة بالتجارة والآداب والسياحة للأدبى بالمرحلة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن هناك أماكن شاغرة بكليات التجارة والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية لطلاب الأدبى بالمرحلة الثانية من التنسيق التى من المقرر أن تنطلق يوم الاربعاء المقبل.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق اليوم الأحد، أن المرحلة الثانية للتنسيق تنطلق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05 %.

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وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة طالب وطالبة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.