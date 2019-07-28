العدل تفتتح أعمال التطوير التقنى بمحكمة الوادى الجديد الابتدائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة العدل أعمال التطوير التقني بمحكمة الوادي الجديد الابتدائية والتي شملت مأمورية الداخلة الكلية ومحكمة الداخلة الجزئية.

وأناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعه والإصلاح الإداري كلاً من المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني والمهندسة غاده لبيب نائب وزير التخطيط لافتتاح المحكمة وذلك في حضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد والمستشار حمدي فاروق رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية. Advertisements

ويأتي الافتتاح في إطار تكليفات رئاسة الجمهورية بامتداد اعمال تطوير وتحديث المحاكم الى جميع انحاء الجمهورية لاسيما المناطق الحدودية والنائية.

وشملت أعمال التطوير التى تمت من خلال التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط - عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وانشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، الامر الذى يسهم في رفع كفاءة اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.



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