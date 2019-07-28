شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترصد حالة غش الكترونى وتحقق مع طالب بامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثانى لهم، فى يومها الثانى على التوالى، وكشف تقرير غرفة العمليات المركزية "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى" تأدية الطلاب خلال الفترتين اختبار 44 مادة دراسية.

وأكد التقرير حضور جميع المنتدبين لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم ولم يتخلف أحد وقام المنتدبين بمراجعة الأوراق الامتحانية وحرروا محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأوراق الامتحانية سليمة فى جميع المواد و لا يوجد أخطاء فنية، كما تفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات وهاشم على جامع – رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بعض لجان محافظة الغربية كالتالى:" لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم محمد رمضان التجارية المشتركة رقم 2251، ولجنة طنطا الثانوية الميكانيكية رقم 705"، خلال الفترة الأولى ورافقهم خلال المتابعة فتحى أبو هندى – مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وتم التأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب داخل اللجان بأى حال من الأحوال.

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وأشاد الدكتور محمد عمارة – بالالتزام والانضباط داخل اللجان، كما تم تفقد لجنة مدرسة مشتهر الثانوية الزراعية رقم (3246) بمحافظة القليوبية وقد قاما بمتابعة حجرة الكنترول باللجنة والتأكد من تظريف المادة الامتحانية للفترة الأولي، وتم الاطلاع على محاضر فتح وغلق الكنترول وكذلك محاضر فتح الأسئلة والتقارير الخاصة باللجنة، مع التأكيد على ختم أوراق الأسئلة بخاتم مقر اللجنة، وأثنى الدكتور عمارة – على الالتزام والانضباط داخل اللجنة.

وشددت الوزارة على أن الغرفة التعليم الصناعى لم تتلق الغرفة أية شكاوى من لجان السير أو مراكز توزيع الأسئلة أو وجود أخطاء بالورقة الامتحانية سواء كانت مطبعية أو فنية.

وبالنسبة لغرفة التعليم التجارى تم رصد حالة غش الكترونى على جروب واتس آب باسم (3 تجارة شعبة تسويق) قام بها الطالب/ محمد ج"– رقم جلوس (3732314) بلجنة المراغة الابتدائية المشتركة بسوهاج رقم (2929) (تجارى) وبالتواصل مع رئيس اللجنة محمد إسماعيل محمد على كود معلم (703222) قام بالتحفظ على الطالب المذكور وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أكدت غرفة التعليم الفندقى، أنها لم تتلق أية شكاوى من لجان السير أو مراكز توزيع الأسئلة أو وجود أخطاء بالورقة الامتحانية سواء كانت مطبعية أو فنية.