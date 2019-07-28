شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مصرى يحصل على 400 ألف جنيه مستحقاته وديا عن فترة عمله بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا، نجح فى تسوية نزاع بين صاحب عمل وعامل مصرى وديا، وحصل على مستحقاته البالغة 20 ألف يورو، أى حوالى 400 ألف جنيه مصرى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة ومساعدة المواطن المصرى "أ.أ. ر" مع صاحب العمل لحصوله على مستحقاته وديا، بعد أن قام بإنهاء علاقة العمل.

وبالتواصل مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران قال: إنه قام باستدعاء صاحب العمل، وتم بحث المشكلة معه وعرض عليه الحل الودى، ولكنه لم يتجاوب مع المكتب فى بداية الأمر، وتم توجيه العامل إلى الإجراء القانونى الذى يجب عليه اتخاذه، وتم وصول المشكلة للقضاء الإيطالى وبمتابعة من مكتب التمثيل العمالى.

وبعد الوصول المشكلة للقضاء اقتنع صاحب العمل بالحل الودي، وتم تسويه النزاع بحصول العامل علي 20 ألف يورو ، أى حوالي 400 ألف جنيه مصري وهو المبلغ الذي تم تحديده من قبل مكتب التمثيل مقابل الحل الودى، وتنازل العامل عن شكواه ، ووجه العامل الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، وسلم للمكتب صور من المستندات الدالة على الصرف.