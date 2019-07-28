شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية: استزراع أسماك بـ 267 فدان "أرز" لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن الهيئة تواصل تنمية البحيرات الشمالية وتطويرها لزيادة الإنتاج السمكى، موضحا أن يتم حاليا تطوير المفرخات السمكية، حيث تم تنفيذ مشروع استزراع أسماك المبروك العادى فى حقول الأرز بإجمالى مساحات استزراع بلغت 267 ألف فدان بواقع 400 وحدة زريعة للفدان فى إطار الاستزراع التكاملى.

وأضاف رئيس الثروة السمكية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه طبقا لآخر تقرير تم عرضة على وزارة الزراعة، بشان تطوير المزارع السمكية الحكومية، تأجير مساحة 904 فدان من مزرعة الزاوية السمكية وتطوير المساحة المتبقية وقدرها 210 فدان لرفع متوسط الإنتاجية إلى 4 طن/فدان بدلاً من 1 طن لتحقيق أقصى استفادة من المزرعة، موضحا أنه تم تقسيم بعض أحواض مزرعة المنزلة السمكية لأحواض صغيرة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة الانتاج من وحدة المساحة، إنتاج ما يزيد عن 2500 طن من أسماك العائلة البورية والبلطى والمبروك والقراميط.