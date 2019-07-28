شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 16 واعظاً وصلوا الأراضى المقدسة لتوجيه الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ممثل وزارة الأوقاف فى بعثة الحج، سفر 16 واعظا حتى الآن إلى الأراضى المقدسة من الـ 54 واعظا وواعظة الممثلين للبعثة لتوجيه الحجاج والرد على استفساراتهم طوال موسم الحج.

وأضاف ممثل وزارة الأوقاف فى تصريحات صحفية، إنه تم توجيه الخطباء المشاركين فى بعثة الحج التواجد فى مقرات البعثات المختلفة للرد على استفسارات الحجاج والتيسير عليهم قدر الاماكن والالتزام بالزى الأزهرى.

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الجدير بالذكر أن البعثة الدينية تضم 54 واعظا منهم 9 واعظات للحديث فى فقه المرأة والحج، مقسمين حسب البعثات النوعية، 15 واعظا وواعظة على بعثة وزارة الداخلية، و 5 على بعثة وزارة السياحة، و 34 على وزارة التضامن، ليعود أعضاء البعثة الدينية بعد انتهاء موسم الحج.

وخلال عمليات التجهيز لبعثة الحج الرسمية، أطلقت وزارة الأوقاف المصرية عدة إجراءات لضبط أعمال البعثة النوعية وأعضائها من المفتين والوعاظ والواعظات، والحجاج، ودورة متخصصة فى فقه الحج للمتدربين فى أكاديميتها لتأهيل الدعاة، وأخرى بالاكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وأجرت اختبارات للمتدربين لاختيار المتفوقين للسفر ضمن بعثة الحج الرسمية، والتى اجتازها 9 واعظات، و44 خطيبا، ويعملون فى أعمال الوعظ والفتوى ويرافقون الحجاج فى الفنادق والمشاعر المقدسة لشرح أعمال النسك والرد على الفتاوى للنساء والرجال كل مع بنى جنسه.