شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين مقتل 23 شخصًا فى عملية إرهابية لبوكو حرام فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مقتل 23 شخصًا فى عملية إرهابية قامت بها جماعة بوكو حرام الإرهابية، عقب مراسم تشييع جنازة فى قرية بمنطقة نغانزاى بشمال شرق نيجيريا. وأكد مفتى الجمهورية، فى بيان له، أن الجماعات الإرهابية لا حرمة لديها للدماء ولا للموت، ولكن كل ما تسعى إليه هو إثارة الإضرابات فى المجتمعات وإرهاب الناس، وتوجه المفتى بخالص العزاء للشعب النيجيرى ولأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفتى الجمهورية يدين مقتل 23 شخصًا فى عملية إرهابية لبوكو حرام فى نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.