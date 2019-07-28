شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشعبة الأدبية.. تعرف على الحدود الدنيا بكليات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، قائمة بالحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2109، بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من التنسيق، يوم الأربعاء المقبل بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

الكلية الحد الأدنى

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402 درجة

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5 درجة

ألسن كفر الشيخ 398.5 درجة

سياسة واقتصاد السويس 397.5 درجة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 درجة

سياسة واقتصاد بنى سويف 395 درجة

ألسن عين شمس 394.5 درجة

إعلام القاهرة 394 درجة

ألسن بنى سويف 393 درجة

ألسن المنيا 392.5 درجة

ألسن سوهاج 392

ألسن الأقصر 391.5

ألسن أسوان 391.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

إعلام بنى سويف 389.5

آثار القاهرة 387.5

آثار دمياط 387.5

إعلام جنوب الوادى 387

آثار و لغات مطروح 385.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5

آثار الفيوم 384.5

آثار أسوان 384

تربية المنيا 384

آثار الأقصر 383

تربية عين شمس 382.5

تربية الزقازيق 382

تربية طنطا 381.5

آثار سوهاج 381

تربية بور سعيد 381

تربية بنها 380.5

الاعاقة والتأهيل بنى سويف 379.5

آثار جنوب الوادى 379.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 379

تربية الإسكندرية 377.5

تربية مدينة السادات 375.5

تربية المنصورة 375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375

تربية دمنهور 375

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374

فنون جميلة (فنون) المنصورة 372

تربية حلوان 372

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372

تربية كفر الشيخ 371.5

تربية جنوب الوادى 371.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368

تربية الفيوم 367

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5

تربية بنى سويف 365.5

تربية بنات عين شمس 365.5

تربية (طفولة) طنطا 365

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364

آداب القاهرة 364

تربية سوهاج 363.5

تربية أسيوط 363.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 360

تربية طفولة مبكرة المنصورة 360

آداب عين شمس 360

تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5

تربية نوعية الزقازيق 358.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5

تربية نوعية طنطا 357

آداب بنها 357

تربية نوعية المنيا 357

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5

تربية السويس 355.5

تربية (طفولة) عين شمس 355

آداب بور سعيد 354

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5

آداب حلوان 353

تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5

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تربية طفولة مبكرة أسيوط 351

تربية طفولة مبكرة بنى سويف 351

حقوق المنيا 351

آداب الإسكندرية 350.5

آداب العريش 350.2

تربية العريش 349.7

تجارة دمياط 349.5

تربية نوعية كفر الشيخ 349.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 348

تجارة القاهرة 347

آداب المنصورة 346.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346

تجارة المنصورة 346

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346

تجارة الزقازيق 345.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 344.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5

تجارة جنوب الوادى 344.5

آداب الزقازيق 344

تربية طفولة مبكرة القاهرة 344

آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5

سياحة وفنادق المنصورة 343.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5

تجارة عين شمس 343

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 342.5

تربية (طفولة) جنوب الوادى 342.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5

آداب طنطا 342

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

آداب انتساب موجه القاهرة 341.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 341

تجارة الإسكندرية 341

آداب انتساب موجه عين شمس 339.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 339

آداب بنات عين شمس 339

آداب كفر الشيخ 339

آداب و علوم إنسانية السويس 338.5

تربية (طفولة) دمنهور 338

تربية نوعية القاهرة 337.5

آداب انتساب موجه بنها 337.5

تجارة كفر الشيخ 337

آداب الفيوم 336.5

تجارة بور سعيد 336

تربية نوعية الإسكندرية 336

آداب انتساب موجه حلوان 335

فنون جميلة (فنون) الأقصر 335

آداب دمياط 334.5

آداب دمنهور 334

تجارة بنها 334

آداب أسوان 333.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 332

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332

تربية نوعية بنها 331.5

حقوق بور سعيد 331.5

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) العريش 330.2

تربية جنوب الوادى بالغردقة 330

تربية نوعية جنوب الوادى 330

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330

سياحة وفنادق مطروح 330

تربية نوعية المنصورة 329.5

حقوق سوهاج 329.5

تربية الوادى الجديد 329

تربية أسوان 329

آداب بنى سويف 329

تربية (طفولة) سوهاج 328.5

تربية نوعية أسيوط 328.5

تربية نوعية بور سعيد 328.5

تربية نوعية مطروح 328.5

حقوق دمياط 328

تجارة انتساب موجه عين شمس 328

تجارة أسوان 328

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328

تربية نوعية عين شمس 328

تجارة دمنهور 328

آداب الوادى الجديد 328

آداب جنوب الوادى 328

تربية دمياط 328

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328

تربية (طفولة) السويس 328