شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 16 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضافت هيئة الميناء أنه غادر عدد 538 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27879 من البضائع العامة، وشلمت حركة الصادر من البضائع العامة 2700 طن كوارتز و14350 طن رمل 8419 طن يوريا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 35 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 723 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1590 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10305 طن حديد و5900 طن خرده و4186 طن ذرة و3100 طن كسب صويا .