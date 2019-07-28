خلال 48 ساعة.. تنفيذ 148 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الجهود خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط 348 قطعة سلاح ناري، و335 قضية مخدرات، و48247 مخالفة مرورية، و2430 مخالفة مرافق، وتنفيذ 138304 أحكام قضائية متنوعة خلال 48 ساعة.
كما تمكنت القوات من ضبط 152 هاربا، و31 متهما بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط تشكيلين عصابين، ضموا 6 متهمين، ارتكبوا 13 حادثا متنوعا.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (572) دراجة نارية مخالفة، كما جرى إعادة سيارة و4 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 154 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.
وجرى ضبط 73 قضية مصنفات متنوعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
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