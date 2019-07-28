بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد وتجديد حبس 5 آخرين في "نشر أخبار كاذبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، 3 أيام في الأسبوع، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأمرت المحكمة بتجديد حبس كلا من فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، المتهمين في ذات القضية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".