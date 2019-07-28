تجديد حبس وزير العدل الأسبق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج في القضية رقم 623.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وعضو النيابة العامة محمد جمال.
ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الاخوان، 45 يوما على خلفية اتهامه في القضية رقم 623.
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