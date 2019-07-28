يقظة مباحث القاهرة توقع المتهمين بسرقة 200 ألف جنيه من مكتب بريد بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت مباحث القاهرة في القبض على لمتهمين بسرقة خزينة مكتب بريد القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (عاطل)، 25 سنة، مستأجر شقة سكنية بدائرة القسم، وبحوزته هاتفين محمول، 3500 جنيه، وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف باشتراكه مع شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) في ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي (200 ألف جنيه) من داخل مكتب بريد القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بأسلوب (قطع الشباك الحديدي) باستخدام صاروخ كهربي كان بحوزتهم، وكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمكتب باستخدام عتلة حديدية، والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وأن الهاتفان قام بشرائهما من نصيبه في متحصلات الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان الهاربان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (147 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، وضبط الصاروخ الكهربائي المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.